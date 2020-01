Schotland onderzoekt raadgevend referendum verlaten VK

vrijdag 31 januari 2020 , 11:33

EDINBURGH (ANP/RTR) - De Schotse premier Nicola Sturgeon zegt dat de mogelijkheid om een raadgevend referendum te houden over het verlaten van het Verenigd Koninkrijk wordt onderzocht. Sturgeon wil graag weer stemmen over het verlaten van het Verenigd Koninkrijk, om Schotland daarna weer lid te maken van de Europese Unie.

"Als de regering van het Verenigd Koninkrijk een nieuw bindend referendum blijft tegenhouden, dan zien wij geen andere keuze dan kijken wat de mogelijkheden zijn", aldus Sturgeon. "Het is nog niet eerder uitgeprobeerd of een raadgevend referendum mogelijk is."

De Britse premier Boris Johnson wil niet meewerken aan een nieuw Schots referendum. In 2014 kozen de Schotten ervoor om in het Verenigd Koninkrijk te blijven. Na de brexit willen veel Schotten een nieuw referendum.

