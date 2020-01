EU-leiders zien 'nieuwe dageraad voor Europa'

vrijdag 31 januari 2020 , 8:56

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - Het Britse vertrek uit de EU markeert "een nieuwe dageraad voor Europa". Dat schrijven EU-president Charles Michel en de voorzitters Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en David Sassoli van het Europees Parlement in een opinieartikel. Om middernacht is de brexit een feit. Voor het trio is vrijdag onvermijdelijk een dag van "reflectie en gemengde emoties, zoals voor zoveel mensen."

De EU-leiders betreuren het Britse besluit om te vertrekken nog steeds, maar zijn vastbesloten om het nieuwe partnerschap ambitieus vorm te geven. Hoe hecht dat zal worden is afhankelijk van besluiten die nog moeten worden genomen, schrijven ze. Hoe minder gelijk het speelveld wordt op het gebied van milieu, arbeid, belasting en staatssteun, hoe minder toegang de Britten zullen hebben tot interne markt, aldus de drie.

Alleen door hun krachten te bundelen kunnen de EU-landen uitdagingen als klimaat, digitalisering en internationale concurrentie het hoofd bieden, vervolgen ze. "Dat kunnen we omdat we de grootste interne markt van de wereld hebben." Die geeft volgens hen macht die Europa zal inzetten in de relatie met de VS, Afrika , China en India.

De leiders spreken van een "hernieuwd gevoel van een gedeeld doel en een gezamenlijke visie", met als hoofdpunten een klimaatneutraal Europa in 2050 en leiderschap in digitale technologieën. "Wij geloven dat alleen de Europese Unie dit kan doen. Het werk gaat verder zodra de zon morgen opgaat."

