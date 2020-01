Minder geld naar EU-begroting zit er volgens Brussel niet in

donderdag 30 januari 2020 , 17:55

DEN HAAG (ANP) - Nederland is een van de vier landen die niet wil dat de nieuwe EU-begroting omhooggaat. Europees Commissaris Johannes Hahn van begrotingszaken was donderdag in Den Haag in een poging om Kamerleden en kabinet op andere gedachten te brengen.

Hij denkt dat de wens van het kabinet dat de meerjarenbegroting (2021-2027) niet meer dan 1 procent van de omvang van de Europese economie mag bedragen niet haalbaar is. "Ik denk dat het hoger wordt."

De Europese Unie levert Nederland geld op, benadrukte Hahn in een gesprek met Kamerleden. Van elke euro die naar de EU-begroting gaat, komt volgens hem uiteindelijk 12 euro terug. Nederland is een van de hoogste netto-betalers aan de EU.

Bovendien zijn er problemen zoals klimaatverandering en migratie die Nederland niet meer in zijn eentje kan oplossen. Door de EU kan Nederland zijn economische en sociale waarden in stand houden, meent de Oostenrijker Hahn.

Nederland verzet zich samen met Denemarken, Oostenrijk en Zweden tegen verhoging van de begroting. De EU dreigt door de brexit met een tekort te komen zitten. Op 20 februari is er een speciale EU-top om te praten over het budget.

Extra geld voor de EU is niet uit te leggen aan de burger, zei VVD'er Anne Mulder. De EU voegt waarde toe, beklemtoonde de Europees Commissaris. Als je iets meer uitgeeft krijg je er volgens hem ook meer voor terug.

Behalve met Kamerleden sprak Hahn ook onder anderen met minister Wopke Hoekstra van Financiën.

Terug naar boven