Brexitakkoord definitief bezegeld

donderdag 30 januari 2020 , 14:07

BRUSSEL (ANP) - Het verdrag over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU is juridisch volledig in kannen en kruiken. In een laatste schriftelijke formaliteit hebben de 27 resterende lidstaten de vereiste ondertekende documenten opgestuurd naar Brussel, volgend op de goedkeuring donderdag door het Europees Parlement.

De Britten hadden het papierwerk eerder al in orde gemaakt. Zij verlaten de unie vrijdag om middernacht na ruim 47 jaar lidmaatschap en worden een zogeheten derde land. De overeengekomen overgangsperiode, die vooralsnog loopt tot eind dit jaar, gaat dan direct in. De EU-wetgeving blijft in die tijd van kracht in het Verenigd Koninkrijk, terwijl in de tussentijd wordt onderhandeld over de toekomstige relatie.

Het terugtrekkings­akkoord moet een ordelijke brexit garanderen. Zaken als de rechten van burgers, de financiële afwikkeling en de grenskwestie tussen lidstaat Ierland en het Britse Noord-Ierland zijn erin geregeld.

Terug naar boven