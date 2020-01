Oxfam Novib: EU gebruikt geld Afrikafonds om migratie te stoppen

donderdag 30 januari 2020 , 0:01

DEN HAAG (ANP) - Meer dan een kwart van het geld uit het Europese noodfonds voor Afrika wordt gebruikt om migratie van Afrika naar Europa terug te dringen. Dat blijkt uit een rapport van Oxfam Novib.

Het in 2015 opgezette EU-noodtrustfonds (EUTF) van 3,9 miljard, waarvan het leeuwendeel uit de EU-begroting komt, is bedoeld voor hulp op het gebied van voedsel, onderwijs, gezondheid, veiligheid en duurzame ontwikkeling in Afrika. De steun moet stabiliteit bevorderen en diepere oorzaken van migratie wegnemen. In plaats daarvan zetten de EU-lidstaten een groot deel van dit geld in om grenzen te sluiten en terugkeer van migranten naar Afrika te bevorderen, waardoor de positie van Afrikanen verslechtert, aldus Oxfam Novib. "Europese overheden, inclusief de Nederlandse, gebruiken geld dat bedoeld is voor armoedebestrijding voor eigen politiek gewin op korte termijn."

Uit het rapport blijkt onder meer dat de EU het succes van ontwikkelingsprojecten beoordeelt aan de hand van het aantal mensen die zijn tegengehouden die Europa binnen wilden komen. Volgens Oxfam Novib moet de EU dit doen door positieve ontwikkelingen en vooruitgang van lokale Afrikaanse gemeenschappen te meten.

