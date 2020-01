Stikstofuitstoot veehouders opnieuw gedaald

donderdag 30 januari 2020 , 0:01

DEN HAAG (ANP) - Nederlandse veehouders produceerden in 2019 minder stikstof dan een jaar eerder. Voor een deel komt dat doordat boeren ander voer zijn gaan gebruiken. Daarnaast nam het aantal dieren af. De veehouders zaten al onder het Europese stikstofplafond en duiken daar nu verder onder. Vooral boeren met runderen, varkens en kippen stoten minder stikstof uit. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers.

In 2019 kwam er 490 miljoen kilo stikstof uit dierlijke mest. Dat is ruim 13 miljoen kilo minder dan een jaar eerder. In 2018 zat de veesector voor het eerst net onder het Europees vastgestelde maximum van 504,4 miljoen kilo. De afstand tot dat plafond is nu groter geworden.

Twee derde van de krimp kwam voor rekening van de melkveehouderijen. Melkboeren zitten nu ook onder het plafond dat de Europese Unie specifiek heeft vastgesteld voor hun sector. De uitstoot van stikstof kromp omdat het aantal koeien afnam. Daarnaast gebruikten zij voer met minder stikstof. Dit leidde overigens niet tot een lagere melkproductie per koe.

De Nederlandse veestapel produceert voor het derde jaar op rij minder fosfaat. Boeren zitten al sinds 2017 onder het Europese fosfaatplafond.

Terug naar boven