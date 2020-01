Europees Parlement stemt in met brexitverdrag

woensdag 29 januari 2020 , 19:14

gewijzigd

BRUSSEL (ANP) - Het Europees Parlement heeft ingestemd met het verdrag dat de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU regelt. Een grote meerderheid (621 tegen 49 stemmen) gaf groen licht voor het scheidingsakkoord. Na de stemming werd het Schotse vriendschaps- en afscheidslied ‘Auld Lang Syne’ gezongen.

De goedkeuring maakt de weg vrij voor de Britten om vrijdag vanaf middernacht alleen verder te gaan na meer dan 47 jaar lidmaatschap. Ruim 3,5 jaar na het brexitreferendum en na herhaaldelijk uitstel van de vertrekdatum is het dan bijna zover. Het Verenigd Koninkrijk blijft tot eind dit jaar wel gebonden aan EU-wetgeving. In de tussentijd wordt onderhandeld over de toekomstige relatie.

"Dit is geen adieu maar een au revoir", klonk het tijdens het voorafgaande debat in het parlement. "Het is droevig om een land te zien vertrekken dat ons twee keer heeft bevrijd, twee keer zijn bloed heeft gegeven om Europa te bevrijden", zei brexitcoördinator Guy Verhofstadt. "Brexit is ook onze fout, de les is dat we de EU grondig moeten hervormen."

Nederlandse Europarlementariërs als Esther de Lange (CDA) en Sophie in’t Veld stemden "met pijn in het hart" in met het verdrag. Bas Eickhout (GroenLinks) sprak van "een trieste dag in de geschiedenis van de EU". Peter van Dalen (ChristenUnie) stemde "met frisse tegenzin" voor en ook Bert-Jan Ruissen (SGP) betreurt het vertrek.

Veel van de 73 Britse Europarlementariërs zijn al bezig hun biezen te pakken. Lara Wolters (PvdA) had eerder op de dag "emotioneel afscheid van onze Britse vrienden" genomen. "De Europese Unie verliest een lidstaat en wij verliezen collega’s en vrienden", aldus Samira Rafaela (D66).

Onder de tegenstemmers waren leden van de Britse Libdems. Het Britse brexitboegbeeld Nigel Farage noemde de EU een slecht en ondemocratisch project. "We komen nooit meer terug. We haten de EU." Met een aantal geestverwanten zwaaide hij met Britse vlaggetjes. "Doe ze weg en neem ze me", maande de geïrriteerde Ierse debatleider.

