Brexit kost Frankrijk honderden gemeenteraadsleden

woensdag 29 januari 2020 , 18:33

BREXIT

PARIJS (ANP/AFP) - Frankrijk dreigt door de brexit honderden gemeenteraadsleden te verliezen. Het gaat om Britten die straks niet meer mogen stemmen of meedoen aan lokale verkiezingen. Dat wordt vooral in kleine gemeenschappen gezien als een aderlating.

Frankrijk telt ongeveer een half miljoen gemeenteraadsleden, waarvan er bijna 2500 uit andere landen komen. 757 van die lokale politici hebben een Brits paspoort. Zij mogen net als andere EU-burgers sinds 2001 meedoen aan lokale verkiezingen. Die raadsleden mogen hun huidige termijn nog wel uitzitten, maar daarna vallen ze buiten de boot.

Burgemeesters zien het vertrek van de raadsleden met lede ogen aan. "Het is moeilijk om gemotiveerde mensen te vinden in een kleine plaats", aldus de burgemeester van het circa 220 inwoners tellende Perriers-en-Beauficel in Normandië. Daar kreeg een Brit bij de plaatselijke verkiezingen in 2014 verreweg de meeste stemmen.

Ook Britse raadsleden reageren teleurgesteld. "We hebben ons huis hier gebouwd, betalen hier belastingen en consumeren hier. En toch worden we geschrapt van de kieslijst", zegt de 63-jarige Allison Mackie uit Schotland, die als raadslid actief is in Bellegarde-du-Razès.

