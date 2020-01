Strikte voorwaarden bij aanleg 5G-netwerken

woensdag 29 januari 2020 , 14:09

gewijzigd

BRUSSEL (ANP) - Bij de aanleg van snelle 5G-netwerken is het cruciaal spionage en cyberaanvallen door (bedrijven uit) niet-EU-landen te voorkomen. De Europese Commissie heeft daarom met instemming van de lidstaten een soort gereedschapskist samengesteld die de veiligheidsrisico’s moet afdekken. Daarbij worden "alle beschikbare instrumenten" ingezet.

Er komt geen verbod op producten van het Chinese bedrijf Huawei zoals de Amerikaanse regering eist, maar aan telecomproviders worden in de zogenoemde toolbox wel strikte voorwaarden gesteld. Zo moet van leveranciers een risicoprofiel worden gemaakt. Zij kunnen op grond daarvan worden uitgesloten bij de aanleg van de "kritieke en gevoelige" kernnetwerken. In Nederland besloot KPN eerder het 5G-kernnetwerk door een westers bedrijf te laten aanleggen.

De Europese internetinfrastructuur moet vanwege het strategische belang aan "de hoogste veiligheidsstandaarden" voldoen, zegt EU-commissaris Thierry Breton (Interne Markt). In de omslag naar een nog digitalere economie kan de 5G-technologie bijvoorbeeld worden ingezet in de transportsector, gezondheidszorg en landbouw. "Maar alleen als we onze netwerken veilig maken", waarschuwt vicevoorzitter Margrethe Vestager. Het is volgens haar zaak niet te afhankelijk te worden van één leverancier. Nokia en Ericsson leveren naast Huawei ook 5G-apparatuur.

Huawei verwelkomt in een reactie de maatregelen, die het bedrijf "in staat stellen mee te blijven doen aan de uitrol van 5G in Europa". De onderneming noemt de Europese benadering van veiligheid van 5G "onbevooroordeeld en op feiten gebaseerd. We zullen met Europese overheden en bedrijven blijven werken aan de ontwikkeling van gemeenschappelijk standaarden om de veiligheid en betrouwbaarheid van netwerken te versterken."

Een goede afstemming tussen EU-landen is onmisbaar. De uitrol van de toekomstige ‘digitale ruggengraat’ is echter een zaak van de lidstaten, die eerder al een gezamenlijke inventarisatie van de kwetsbaarheden hebben opgesteld. Van hen wordt verwacht dat ze op 30 april de eerste stappen hebben gezet om de aanbevelingen uit te voeren.

De omzet van de mondiale 5G-markt wordt geschat op 225 miljard euro in 2025. De commissie verwacht dat eind dit jaar de eerste 5G-diensten beschikbaar zijn in 138 Europese steden.

