Bulgarije verwacht in 2022 de euro in te voeren

DEN HAAG (PDC) - Bulgarije verwacht per 1 januari 2022 de Bulgaarse lev te kunnen vervangen door de euro. Dat zei de Bulgaarse minister van Financiën Vladislav Goranov deze week. Hij gaat er van uit dat Bulgarije eind april de wachtkamer van de eurozone zal betreden. Eurocommissaris Valdis Dombrovskis en IMF-directrice Kristalina Georgieva achten die datum niet haalbaar en gaan uit van respectievelijk medio 2022 en 2023.

De belangrijkste struikelblokken zijn de kwaliteit van de kredieten op de balansen van banken, de kwaliteit van de democratische instituties en de corruptie in het land.

Voordat Bulgarije de euro mag invoeren moet het aan een aantal eisen voldoen. De zogenoemde convergentiecriteria zijn opgenomen in het verdrag van Maastricht. Zo moet het land toetreden tor het Europees Wisselkoersmechanisme II. De Bulgaarse lev moet de euro minimaal twee jaar een-op-een volgen zonder dat er wisselkoersschommelingen zijn. Aangezien de lev al enige tijd aan de euro is gekoppeld, zal dit geen problemen opleveren.

Negentien EU-landen gebruiken de euro als betaalmiddel. De laatste keer dat de euro werd ingevoerd in een lidstaat was in 2015 in Litouwen. Polen, Tsjechië en Hongarije weigeren toe te treden tot het eurogebied en ook Zweden en Denemarken voeren hun eigen munt. Bulgarije werkt sinds 2018 aan de overgang naar de euro en zien de euro als monetaire zekerheid.

