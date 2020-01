Britse ambassadeur levert papierwerk brexit in bij EU

woensdag 29 januari 2020 , 10:19

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De Britse permanente vertegenwoordiger bij de EU, Tim Barrow, heeft woensdag de documenten die het vertrek van het Verenigd Koninkrijk juridisch regelen ingeleverd bij de EU. Hij bracht het zogeheten instrument van ratificatie persoonlijk naar het gebouw van de Europese Raad.

Als het Europees Parlement later op de dag zijn goedkeuring geeft aan het terugtrekkingsakkoord, zullen de 27 overblijvende EU-regeringen er schriftelijk nog formeel groen licht voor geven. Het Verenigd Koninkrijk verlaat de EU vrijdag om middernacht. De Britse permanente vertegenwoordiging in Brussel wordt dan omgedoopt tot ‘UK Mission to the European Union’. Tim Barrow gaat verder als EU-ambassadeur in plaats van permanente vertegenwoordiger.

De EU-vlag aan het Britse ambassadegebouw aan de Brusselse Oudergemlaan wordt vrijdag gestreken. Daar wordt de komende tijd niet alleen gewerkt aan uitvoering van het terugtrekkingsakkoord, maar ook aan het vormgeven van de toekomstige relatie met de EU.

"Dit is de start van een nieuw hoofdstuk voor een onafhankelijk, soeverein Groot-Brittannië, vooruitkijkend naar een decennium van vernieuwing en kansen", liet de Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab optekenen.

Terug naar boven