Aantal doden in China door nieuw coronavirus loopt verder op

woensdag 29 januari 2020 , 0:22

CORONAVIRUS

PEKING (ANP/AFP/RTR) - Het aantal doden in China door de uitbraak van het nieuwe coronavirus is gestegen van 106 naar 131. In de Chinese provincie Hubei, waar Wuhan in ligt, is bij nog eens 840 mensen het virus vastgesteld. Dat hebben de Chinese autoriteiten woensdag naar buiten gebracht. Wereldwijd zijn meer dan 5500 mensen geïnfecteerd met het Wuhan-virus.

Een vliegtuig met aan boord diplomatiek personeel en Amerikaanse burgers aan boord is vertrokken uit Wuhan. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington gezegd.

Via de EU worden twee vliegtuigen geregeld om EU-burgers vanuit de regio Wuhan naar Europa te repatriëren. Brussel is al in contact met verschillende lidstaten om af te stemmen hoeveel landgenoten terug naar huis willen.

