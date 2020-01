Europese Commissie coördineert evacuatie burgers uit China

dinsdag 28 januari 2020 , 18:35

BRUSSEL (ANP) - Door de EU zijn twee vliegtuigen geregeld om EU-burgers vanuit de regio Wuhan naar Europa te repatriëren. De eerste vlucht vertrekt woensdagochtend vanuit Frankrijk om rond de 250 Fransen terug te halen. De tweede vlucht vertrekt later in de week om meer dan honderd EU-burgers te repatriëren.

Mogelijk volgen nog meer vluchten. Europeanen in de regio kunnen ongeacht hun nationaliteit een verzoek indienen om mee te vliegen, meldt de Europese Commissie. Brussel staat in contact met verschillende lidstaten om af te stemmen hoeveel landgenoten terug naar huis willen.

De Europese Commissie speelt een coördinerende rol nadat Frankrijk het zogeheten mechanisme voor civiele bescherming (rescEU) had geactiveerd. De EU betaalt daardoor een deel van de kosten. "De EU vergeet haar burgers in nood niet, waar ook ter wereld", aldus EU-commissaris Janez Lenarčič (Crisismanagement). "We staan klaar om lidstaten te helpen", vult zijn collega Stella Kyriakides (Gezondheid) aan.

In de Chinese miljoenenstad Wuhan zitten ongeveer twintig Nederlanders. Volgens minister Blok (Buitenlandse Zaken) zijn ze in goede gezondheid. Het is onduidelijk hoeveel er weg willen. Er kunnen nog meer Nederlanders in Wuhan of de provincie Hubei zijn. De twintig betreft alleen Nederlanders die zich gemeld hebben bij de Nederlandse ambassade in Peking.

Blok sprak dinsdag in Den Haag met zijn Franse collega Jean-Yves Le Drian over een mogelijk gezamenlijke evacuatie. EU-commissaris Lenarčič is met Parijs in contact om "de operationele details te bespreken". Brussel kan via rescEU zonodig ook artsen en apparatuur van het Europees Medisch Korps inzetten.

Gezondheidsautoriteiten van de lidstaten hebben maandag al informatie uitgewisseld en overlegd over een gezamenlijke aanpak in het kader van het nieuwe coronavirus. Europese experts noemen het "gematigd waarschijnlijk" dat het virus verder in Europa wordt geïmporteerd.

