Marineschip Zr. Ms. De Ruyter vertrokken op Europese missie

dinsdag 28 januari 2020 , 19:03

gewijzigd

DEN HELDER (ANP) - Het marineschip Zr. Ms. De Ruyter is dinsdagmiddag vertrokken richting de Straat van Hormuz. Het moet daar zorgen dat de scheepvaart een vrije doorgang heeft en maakt deel uit van een Europese missie geleid door Frankrijk. Eind juni is het fregat met circa tweehonderd bemanningsleden weer terug.

Vorig jaar mei en juni zijn zes olietankers aangevallen in het gebied, dat cruciaal is voor de wereldoliehandel. Daarna is de rust teruggekeerd. Door de missie wordt het moeilijker dergelijke aanvallen stiekem uit te voeren, zegt minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken.

Er varen volgens hem dagelijks Nederlandse schepen door het gebied en de instabiliteit in de regio kan ook Europa en Nederland raken. "Dus twee heel goede redenen om daar aanwezig te zijn."

Zijn Franse collega Jean-Yves Le Drian, dinsdag toevallig bij Blok op zijn ministerie op bezoek, zei de Nederlandse inzet van het luchtverdedigings- en commandofregat in de Straat van Hormuz te waarderen. De missie laat volgens hem zien dat Europa bereid is om zijn veiligheid te beschermen.

Het is een kleine missie waaraan de komende maanden alleen een Nederlands en Frans oorlogsschip deelnemen. Ook leveren de Fransen een vliegtuig. Denemarken stuurt een marineschip om de Nederlanders te vervangen. Ook Griekenland en de Belgen dragen bij aan de missie.

Iran en Saudi-Arabië zijn de grote rivalen in de regio. "Het doel (van de missie) is juist voorkomen van spanningen", aldus Blok. Iran heeft volgens Buitenlandse Zaken "niet afwijzend" op de missie gereageerd. De Golfstaten zijn positief.

