Sjoerdsma op Russische sanctielijst door steun Magnitski-wet

dinsdag 28 januari 2020 , 14:30

DEN HAAG (PDC) - Het bezoek van de Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken aan Moskou wordt afgeblazen, omdat D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma Rusland niet in mag reizen. Sjoerdsma liet zich in het verleden kritisch uit over het Russische bewind en de behandeling van de zaak-MH17. Daarnaast is hij een uitgesproken voorstander van een Europese magnitski-wet, waarmee de EU sancties op moet kunnen leggen aan schenders van mensenrechten.

De magnitski-wet is vernoemd naar de Russische advocaat Sergej Magnitski, die onder verdachte omstandigheden overleed in een Russische cel. Magnitski had grootschalige fraude van hoge Russische regeringsfunctionarissen ontdekt.

De Europese wet moet ervoor zorgen dat de EU wereldwijd sancties op kan leggen aan schenders van mensenrechten. Met deze sancties wordt dan niet een heel land bestraft, maar alleen de daders en hun opdrachtgevers. Zij kunnen een reisverbod krijgen, of hun banktegoeden in de EU worden bevroren.

Terug naar boven