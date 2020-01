Laatste EU-ministerraad voor Britten

dinsdag 28 januari 2020 , 11:25

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - Het is dinsdag de laatste keer dat een Britse minister een EU-raad van ministers bijwoont. Minister van staat Christopher Pincher is aanwezig bij overleg in Brussel waar bewindslieden onder meer spreken over een conferentie over de toekomst van Europa en de meerjarenbegroting van de EU.

"Het is een historische week voor het Verenigd Koninkrijk omdat we de instructie van het Britse volk van 23 juni 2016 om de EU te verlaten uitvoeren", zei Pincher over het brexitreferendum van 3,5 jaar geleden. Het land is vanaf vrijdag middernacht (Nederlandse tijd) geen lidstaat meer.

"Ik ben hier om mijn collega’s’ en vrienden nog eens duidelijk te maken dat we uit de EU gaan, maar Europa niet verlaten", sprak Pincher voorafgaand aan het beraad. "Ik zal hen vandaag verzekeren dat, terwijl we de Europese Unie verlaten, we altijd bondgenoten, partners en vrienden zullen blijven."

Pincher wees op de geschiedenis en waarden die aan beide kanten van het Kanaal worden gedeeld. Als "soevereine gelijken" willen we de welvaart en veiligheid in stand houden, besloot hij.

"Vandaag verliezen we een partner" zei de Franse minister Amélie de Montchalin (Europese Zaken). Volgens haar zal het VK veel steun verliezen en "alleen staan" in de handelsdiscussies met de VS en andere landen. Als de Britten dicht bij de EU-regels en normen blijven, zal dat positief uitpakken voor hun toegang tot de Europese interne markt, aldus de bewindsvrouw.

