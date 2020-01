Nieuwe staatssecretarissen Financiën langs bij Rutte

dinsdag 28 januari 2020 , 4:45

BELASTINGDIENST

DEN HAAG (ANP) - De aspirant-staatssecretarissen Alexandra van Huffelen en Hans Vijlbrief kunnen waarschijnlijk woensdag beginnen aan hun herculesklus op het ministerie van Financiën. De twee D66'ers gaan dinsdagmiddag op gesprek bij premier Mark Rutte, en als dat goed afloopt kunnen ze de volgende dag worden beëdigd door de koning, zeggen Haagse bronnen.

Vijlbrief en Van Huffelen staan voor de zware taak het werk van hun opgestapte partijgenoot Menno Snel over te nemen. Als het kabinet niet eerder valt, hebben ze nog ruim een jaar om respectievelijk de Belastingdienst en de afdeling Toeslagen weer op orde te krijgen. De eerste kan het werk nauwelijks aan en de laatste ligt zwaar onder vuur sinds aan het licht kwam dat fraudebestrijders van de dienst onschuldige toeslagontvangers veel te hard aanpakten.

De taken van Snel worden over twee staatssecretarissen verdeeld, omdat de regeringspartijen tot de slotsom zijn gekomen dat ze voor eentje te zwaar zijn. De 56-jarige Vijlbrief is nu nog topambtenaar bij de eurogroep van de Europese Unie in Brussel. Van Huffelen (51) zit in de Eerste Kamer en leidt het Gemeentelijk Vervoersbedrijf in Amsterdam.

Terug naar boven