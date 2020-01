Van Huffelen en Vijlbrief (D66) nieuwe staatssecretarissen van Financiën

maandag 27 januari 2020 , 6:28

Bron: Raad van de Europese Unie

DEN HAAG (PDC) - De D66'ers Alexandra van Huffelen en Hans Vijlbrief worden de nieuwe staatssecretarissen van Financiën. De twee nemen de taken over van Menno Snel. Hij trad in december van vorig jaar af vanwege de affaire rond de kinderopvangtoeslag.

Van Huffelen (51) gaat zich met de toeslagen en douane bezighouden. Zij wordt de eerste vrouwelijke bewindspersoon ooit op het ministerie van Financiën. Van Huffelen is nu directeur van het Gemeentelijk Vervoersbedrijf in Amsterdam en Eerste Kamerlid voor D66.

De 56-jarige Vijlbrief wordt verantwoordelijk voor de belastingen. Hiermee keert hij terug op zijn oude departement: Vijlbrief was jarenlang topambtenaar op Financiën. Daarvoor was hij onder meer onderdirecteur van het Centraal Planbureau. Vijlbrief is sinds 2017 ambtelijk voorzitter van de Eurogroep. Met zijn overstap verliest Nederland een invloedrijk ambtenaar in de top van de Eurogroep.

Bron: NOS.nl, AD.nl, Telegraaf.nl

