D66 en CU willen deelnemen aan Libië-missie

DEN HAAG (ANP) - Nederland moet meedoen aan een militaire missie voor de kust van Libië, vinden D66 en ChristenUnie. Die maritieme missie van de Europese Unie moet voorkomen dat er nog meer wapens naar het verscheurde land worden gebracht, dat mensensmokkelaars hun gang kunnen blijven gaan en migranten op weg naar Europa verdrinken.

De twee regeringspartijen verwijzen naar het plan van EU-buitenlandchef Josep Borrell om EU-missie Sophia weer aan het werk te zetten. Sinds vorig voorjaar ligt die stil, omdat de vorige Italiaanse regering eerst afspraken over de opvang van migranten uit Noord-Afrika wilde zien.

Nederland zou ook schepen of andere benodigdheden moeten leveren, vinden D66 en CU. Volgens Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma (D66) "krijgen we dan meer grip op Libië en houden we de Europese achtertuin veilig. Daarnaast kunnen we met de missie drenkelingen redden en mensensmokkelaars aanpakken."

