Duitse verzekeraars: standaard een alcoholslot in nieuwe auto's

zondag 26 januari 2020 , 9:19

GOSLAR (ANP/DPA) - Duitse verzekeraars willen dat nieuwe auto's in de EU standaard worden uitgerust met een alcoholslot. In Duitsland waren er in 2018 13.500 ongelukken waarbij alcohol in het spel was. Zo'n Europese richtlijn is makkelijker dan wetgeving per land, stellen de verzekeraars.

"Als alle dronken bestuurders door deze techniek verhinderd worden hun auto te starten, zouden er geen alcoholgerelateerde ongevallen met doden en gewonden meer zijn", aldus Siegfried Brockmann van het Verzekeraars Ongevallenonderzoek (UDV). De dienst houdt het pleidooi op de vooravond van een congres over verkeersrecht in het Duitse Goslar.

De verkeersorganisatie ADAC vindt alcoholsloten zinvol, maar vindt een verplichting voor nieuwe auto's te ver gaan. De Duitse Raad voor Verkeersveiligheid noemt het voorstel innovatief en spannend.

Bij een alcoholslot moet de bestuurder blazen om te auto te kunnen starten. In Nederland heeft het alcoholslot enige tijd gefunctioneerd als straf voor bepaalde drankrijders. Dat bleek juridische obstakels op te leveren. Uiteindelijk is het alcoholslot daarom weer afgeschaft als strafmaatregel.

