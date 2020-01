EU-president roept leiders bijeen voor 'geldtop'

zaterdag 25 januari 2020 , 19:10

BRUSSEL (ANP) - EU-president Charles Michel roept de 27 Europese leiders naar Brussel voor een speciale top volgende maand over de omvang van en bijdragen van de lidstaten aan de meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027. "De tijd is aangebroken om op het hoogste niveau tot een overeenkomst te komen over het meerjarig financieel kader", schrijft hij in zijn uitnodiging aan onder anderen premier Mark Rutte. Hij verwacht de regeringsleiders en staatshoofden op 20 februari.

Al maanden onderhandelen de lidstaten zonder veel resultaat over de nieuwe meerjarenbegroting die door het vertrek van de Britten uit de EU een tekort krijgt van zo'n 12 miljard euro per jaar. Daarnaast staat de EU onder meer voor de beslissing hoe de Green Deal, het plan om in 2050 klimaatneutraal te zijn, te financieren. "Elk uitstel schept serieuze praktische en politieke problemen", aldus Michel, die van de leiders bereidheid tot compromissen verwacht.

