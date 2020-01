Hofvijver januari 2020: eindelijk Brexit!

maandag 27 januari 2020 , 13:00

DEN HAAG (PDC) - 'Op 1 februari 2020 worden we allemaal wakker na de Brexit, maar wat zal er dan veranderd zijn?' Nog niet veel, schrijft Aalt Willem Heringa, hoogleraar vergelijkend constitutioneel en administratief recht aan de Universiteit Maastricht. In de januari-editie van de Hofvijver laat hij zijn licht schijnen op de verdere procedure, te beginnen met de onderhandelingen over een handelsverdrag met de Europese Unie.

Ook het Kroatisch voorzitterschap en de Conferentie over de Toekomst van Europa komen aan bod. Ruben Sansom stelt dat de huidige politieke verdeeldheid in Kroatië symbool staat voor de Europese politiek: iets wat het realiseren van de ambitieuze agenda van de Conferentie kan bemoeilijken.

Ten slotte neemt Edgar Hoedemaker de rechtsstaatproblematiek in Polen onder de loep. Hij geeft aan dat de Europese Commissie meer instrumenten tot haar beschikking moet krijgen, wil de EU aan vuist kunnen maken tegen landen waarin de rechtsstaat onder druk komt te staan.

Dit en veel meer over de actuele politiek is nu te vinden in de nieuwste editie van de Hofvijver.

