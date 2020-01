Topman Volkswagen: we kunnen Tesla inhalen

vrijdag 24 januari 2020 , 10:36

DAVOS (ANP/BLOOMBERG) - Volkswagen is klaar voor de strijd met Tesla op het vlak van elektrisch rijden. Dat laat Herbert Diess, de topman van het Duitse autoconcern, weten in een interview met Bloomberg TV. Daarbij is hij optimistisch gestemd over de mogelijkheden Tesla uiteindelijk in te halen met de verkoop van stekkerauto's.

"Het is een open race. We zijn er vrij optimistisch over dat we gelijke tred kunnen houden met Tesla en ze uiteindelijk inhalen", zegt Diess over vernieuwing in de auto-industrie. Innovatie is volgens hem belangrijk, "maar daarbij is het ook belangrijk om schaalgrootte te hebben", zo klinkt het in Davos.

Tesla werd deze week op het beurs voor het eerst meer dan 100 miljard dollar waard. Dat is meer dan de beurswaarde van Volkswagen, dat dertig keer zoveel auto's verkoopt als het Amerikaanse bedrijf. Diess geeft ondanks de concurrentie hoog op van Tesla. "Ik zou Tesla serieuzer nemen dan Google en ook Toyota is erg concurrerend."

Voor de autosector als geheel voorspelt Diess een moeilijk jaar. Dat komt enerzijds door strengere emissie-eisen in de Europese Unie, waar vanaf volgend jaar nieuwe auto's gemiddeld nog maar 95 gram CO2 per kilometer mogen uitstoten. Daarnaast kwakkelt de wereldwijde vraag naar auto's door tragere mondiale economische groei.

