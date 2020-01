Vestager: uiterlijk eind dit jaar voorstel voor Europese digitaks

vrijdag 24 januari 2020 , 10:20

DEN HAAG (PDC) - Eurocommissaris Margrethe Vestager wil voor het einde van 2020 met een nieuw Europees plan voor de invoering van een digitaks komen. Dat geeft zij aan in een interview met de Volkskrant. Het liefst wil zij dat de OESO met een dergelijk belastingvoorstel komt. Als dat uitblijft, gaat ze er zelf mee aan de slag.

Met deze uitspraken reageert Vestager op het nieuws dat Frankrijk onder druk van de Verenigde Staten voorlopig afziet van een nationale digitaks. Hoewel de Eurocommissaris een voorstander is van nationale initiatieven op dit onderwerp, ziet zij meer in een Europese of globale aanpak. Vestager: "Het beste pak je belastingontwijking in wereldwijd verband aan." Europa moet daar volgens Vestager in vooroplopen. Het ingewikkelde van Europese wetgeving op het gebied van de digitaks is echter dat ze met unanimiteit moeten worden aangenomen. Elke lidstaat heeft een veto.

Vestager is als Eurocommissaris belast met de portefeuille 'Europa klaar voor het digitale tijdperk'. Zij zal op dit onderwerp flinke onderhandelingen moeten gaan voeren met de lidstaten, die in maart 2019 besloten het onderwerp voorlopig te laten rusten. Het Europees Parlement nam in december een resolutie aan vaart te maken met een gemeenschappelijk standpunt over de digitaks. De Nederlandse regering heeft dezelfde opvatting als het Europees Parlement, maar ondervindt weerstand bij diverse andere lidstaten.

