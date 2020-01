EU tekent het verdrag over Britse uittreding

vrijdag 24 januari 2020 , 4:00

BRUSSEL (ANP) - Voor het eerst in het bestaan van de EU wordt vrijdagmorgen een verdrag over het vertrek van een lidstaat getekend, de brexit. EU-president Charles Michel zet tijdens een korte ceremonie in Brussel namens de nog 27 lidstaten zijn naam onder het scheidingspapier. Voor het dagelijks EU-bestuur doet Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen dat.

Na de ceremonie gaat het originele document volgens ingewijden naar Londen, waar het door de Britse regering wordt getekend en teruggestuurd. De overeenkomst was tot nu toe slechts met "een handdruk", aldus betrokkenen, met de Britse premier Boris Johnson op een EU-top bezegeld.

Het Europees Parlement moet het verdrag ook goedkeuren en stemt daar woensdag over. Ten slotte geven de 27 EU-regeringen er nog een klap op, via een schriftelijke procedure. Dan is de weg vrij voor de Britten, die deze week hun juridische procedures afrondden om uit de EU te kunnen stappen.

Dat gebeurt, na 47 jaar en een maand lidmaatschap, op vrijdag 31 januari om 23.00 uur lokale tijd. In Brussel en de meeste hoofdsteden in de EU is dat middernacht.

Tot het eind van het jaar verandert er nog niets, omdat Londen de EU-regels blijft volgen.

