Nederland qua duurzame energie slechtst presterende EU-land

donderdag 23 januari 2020 , 15:15

DEN HAAG (PDC) - Nederland is het verst van alle EU-landen verwijderd van de Europese doelstelling voor duurzame energie in 2020. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat over het jaar 2018 die vandaag zijn gepubliceerd. In 2020 moet 20% van de Europese energie uit duurzame bronnen komen. In Nederland was dat aandeel in 2018 echter slechts 7,4%. Daarmee bezet Nederland een laatste plaats in het lijstje met EU-landen.

In de gehele EU steeg het percentage duurzame energie naar 18% in 2018. Twaalf lidstaten hebben hun doel voor 2020 al gehaald, waar de overige zestien dat niet doen. Het hoogste percentage duurzame energie is te vinden in Zweden, dat in 2018 al 54,6% van zijn energie uit duurzame bronnen haalde. Of de 2020-doelstelling van de EU in zijn algemeenheid gehaald gaat worden, is nog niet zeker.

Nederland is samen met Frankrijk en Ierland het verste weg van het richtpunt in 2020. Niet elk land hoeft dit jaar precies 20% duurzame energie te hebben. Voor Nederland is die norm 14%, maar het lijkt er bij lange na niet op dat dat doel gehaald wordt. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft al aangekondigd dat Nederland ter compensatie waarschijnlijk groene energie zal gaan opkopen in andere landen, zodat het doel via een omweg alsnog gehaald kan worden.

Bron: Eurostat

