Staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie) wil EU-regels asiel herzien

donderdag 23 januari 2020 , 8:16

Bron: Copyright Frontex

MEDIAWATCH - Veertig procent van de eerste asielaanvragen in Nederland is kansloos omdat asielzoekers eerder elders in Europa hun heil zochten. Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie) wil daarom Europese wetgeving herzien. Dat schrijft De Telegraaf donderdag.

Uit cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid blijkt volgens de krant dat Nederland vorig jaar te maken kreeg met 7310 aanvragen van asielzoekers die bij voorbaat kansloos zijn, omdat het EU-land waar zij zich eerder meldden verantwoordelijk is voor hun asielverzoek. Dat is tussen EU-landen zo afgesproken in de zogeheten Dublinverordening. Deze asielzoekers blijven in afwachting van hun procedure in Nederland.

Het Europese asielbeleid zorgt voor ongemak bij staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie). In de praktijk lukt het Nederland namelijk vaak niet om afgewezen asielzoekers terug te sturen naar een Europese bondgenoot waar de asielzoeker eerst binnenkwam.

Het systeem is volgens de bewindsvrouw daarom ’verouderd’. Daarom kondigt ze aan gewenste veranderingen voor te stellen bij de nieuwe Europese Commissie. Broekers-Knol stelt voor om hier afgewezen asielzoekers direct terug te sturen naar het land van herkomst als zij eigenlijk via een Dublinclaim naar Italië of Griekenland zouden moeten. Voorwaarde is wel dat het land van herkomst meewerkt.

Terug naar boven