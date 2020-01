Brits parlement maakt nu echt weg vrij voor brexit

woensdag 22 januari 2020 , 20:22

BREXIT

LONDEN (ANP) - Het Britse parlement heeft de wetgeving goedgekeurd die het vertrek uit de EU eind deze maand mogelijk maakt. Alleen de handtekening van koningin Elizabeth ontbreekt nog, maar dat is volgens Britse media een formaliteit.

Nadat het Lagerhuis met de wet akkoord was gegaan, kwamen er bij de behandeling in het Hogerhuis enkele amendementen. Die werden allemaal afgekeurd in het Lagerhuis. Bij de nieuwe behandeling door de Lords, legden die zich daarbij neer, waarmee de wet is goedgekeurd.

Het fiat komt ongeveer 3,5 jaar na het bindende referendum over de brexit. Een meerderheid van de Britten stemde voor vertrek uit de EU, waarna premier David Cameron aftrad en werd opgevolgd door Theresa May. Die kreeg haar akkoord met de EU niet door het parlement en daarna kreeg Boris Johnson de touwtjes in handen. Na een verkiezingsoverwinning kreeg hij een ruime meerderheid in het Lagerhuis waarmee hij zijn akkoord en bijbehorende de wet uiteindelijk wel door het parlement kon loodsen.

Terug naar boven