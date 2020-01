Eurocommissaris Democratie: Stem burger leidend bij toekomstconferentie EU

woensdag 22 januari 2020 , 14:55

BRUSSEL (ANP) - Burgers uit alle hoeken van de Europese Unie, ook eurosceptische, worden uitgenodigd om hun stem te laten horen tijdens een twee jaar durende Conferentie over de Toekomst van Europa. Als een meerderheid een bepaalde kant op wil, zal de Europese Commissie proberen dat te vertalen in concrete besluiten, ook als dat neerkomt op ‘minder EU’, beloofde vicevoorzitter Dubravka Šuica (Democratie) woensdag.

De bedoeling is dat de conferentie op 9 mei van start gaat, maar over de opzet en reikwijdte moet nog overeenstemming worden bereikt met de lidstaten en het Europees Parlement. "Alle onderwerpen die van belang zijn voor burgers" moeten aan de orde kunnen komen, aldus Šuica.

Zij stelt twee pijlers voor: een over wat de EU moet bereiken op terreinen als klimaat, economie, sociaal beleid, digitalisering en uitbreiding van de EU. De tweede moet gaan over democratisering, zoals de vraag of de voorzitter van de Europese Commissie een door het parlement voorgedragen kandidaat moet zijn en of bij de Europese verkiezingen kan worden gestemd op kandidaten uit een ander land. Ook afschaffing van het vetorecht van lidstaten bij buitenlands beleid ligt op tafel.

De EU-commissarissen gaan heel Europa door om naar burgers te luisteren. Voor nationale, regionale en lokale overheden is een "cruciale rol" weggelegd door samen met maatschappelijke organisaties en sociale partners bijeenkomsten te organiseren, bijvoorbeeld op festivals en sportevenementen. De resultaten zullen worden bijeengebracht op een meertalig "digitaal platform", zodat iedereen de voortgang kan bijhouden. "We willen de kloof met de burgers dichten met een open dialoog. Zij worden in alle stadia geïnformeerd", beloofde Šuica.

De toekomstconferentie wordt volgende week besproken door EU-ministers. Premier Rutte sprak eerder twijfels uit over het nut ervan.

