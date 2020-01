Belofte Trump 'cruciaal' voor oplossing digitaks

dinsdag 21 januari 2020 , 17:44

BRUSSEL (ANP) - De belofte van de Amerikaanse president Donald Trump om Frankrijk dit jaar niet te bestraffen met importheffingen vanwege de invoering van een Franse digitaks is van "cruciaal belang" om tot een mondiaal akkoord over een omzet- of winstbelasting voor grote internetbedrijven te kunnen komen. Dat zei EU-commissaris Valdis Dombrovskis (Economie) na afloop van een vergadering van de EU-ministers van Financiën in Brussel.

Trump en president Emmanuel Macron sloten maandag een 'staakt-het-vuren' over de kwestie. De Franse minister Bruno Le Maire sprak van "een startpunt" voor een akkoord over wereldwijde invoering van een digitaks maar waarschuwde dat Parijs zijn beleid niet opschort. Hij zei te hopen dat de onderhandelingen over een belasting voor internetbedrijven nog dit jaar kunnen worden afgerond in OESO-verband.

Vorig jaar zette de EU plannen voor een Europese digitaks voor grote bedrijven als Google, Amazon en Apple in de ijskast in afwachting van onderhandelingen vanuit de OESO, de samenwerkingsorganisatie van 36 welvarende landen. Dombrovskis zei dat de EU "met één stem" spreekt om een mondiale oplossing te vinden. Als er in 2020 geen akkoord is, wil de EU de eigen plannen nieuw leven inblazen.

