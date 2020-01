EP-Commissie: EU-actieplan nodig tegen illegale handel huisdieren

dinsdag 21 januari 2020 , 13:39

gewijzigd

Bron: Andere tijden

BRUSSEL (ANP) - Er moet dringend een einde komen aan de illegale handel in de EU van huisdieren. Er is een Europees actieplan nodig, met een verplicht standaard registratiesysteem voor alle honden en katten, vindt de commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) van het Europees Parlement. De commissie nam dinsdag zonder tegenstemmers een resolutie aan over de kwestie.

In de resolutie roepen de Europarlementariërs de Europese Commissie op om met wetsvoorstellen te komen. Nu geldt alleen een Europese verplichting om huisdieren te registreren als een dier naar een ander land gaat. De registratie gebeurt bovendien niet overal op dezelfde manier, wat fraude in de hand werkt.

Ook moet er een duidelijk wettelijk kader komen voor broodfokkers van pups en kittens. In EU-wetgeving moeten minimumeisen voor dierenwelzijn worden opgesteld, vinden de parlementariërs.

"Piepjonge hondjes worden, vaak vanuit Oost-Europa, naar Nederland gesmokkeld", licht Europarlementariër Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren) toe. "Dat levert enorm veel dierenleed op, maar ook verdriet bij baasjes als de dieren ziek worden of vroegtijdig overlijden. Veel puppy’s worden te vroeg bij hun moeder weggehaald en niet goed ingeënt. Vervolgens worden ze bijvoorbeeld in Nederland op misleidende wijze via internet te koop aangeboden."

Het toezicht door dierenartsen, overheidsdiensten en bedrijven op illegale praktijken moet worden aangescherpt evenals sancties tegen betrokkenen. Ook moet de douane beter worden getraind in het herkennen van illegaal geïmporteerde honden en katten.

Het voltallige parlement stemt volgende maand over de resolutie.

Terug naar boven