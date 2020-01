Partij stapt uit Noorse coalitie om terugkeer jihadbruid

maandag 20 januari 2020 , 14:44

OSLO (ANP/AFP/RTR) - De Vooruitgangspartij stapt uit de Noorse coalitie, vanwege de terugkeer uit Syrië van een vrouw die lid is geweest van terreurbeweging Islamitische Staat. Dat maakt de Noorse minister van Financiën, Siv Jensen, bekend.

Door het opstappen is premier Erna Solberg haar meerderheid in het parlement kwijt. Zij heeft al aangegeven door te willen met een minderheidsregering.

"Ik heb ons de regering in geleid en haal ons er nu weer uit", aldus Jensen. "We hebben te veel compromissen moeten sluiten." Zij reageert op een beslissing van de Noorse regering vorige week om een vrouw en haar twee kinderen terug te halen uit Syrië. Zij vertrok in 2013 uit Noorwegen en werd direct na terugkomst in Noorwegen gearresteerd vanwege mogelijke betrokkenheid bij een terroristische organisatie.

De conservatief-liberale Vooruitgangspartij wil wel kinderen terughalen uit Syrië, maar weigert om volwassenen hulp aan te bieden.

