EU-ministers bespreken rol bij controle op wapenembargo Libië

maandag 20 januari 2020 , 10:23

BRUSSEL (ANP) - De EU-ministers van Buitenlandse Zaken bespreken maandag welke rol zij kunnen spelen bij het controleren van het overeengekomen wapenembargo voor Libië en de wapenstilstand in het land. Op een internationale conferentie in Berlijn werden hier zondag afspraken over gemaakt.

De maritieme EU-missie Sophia zou weer schepen moeten gaan inzetten om het embargo te controleren, opperden EU-buitenlandchef Josep Borrell en een aantal ministers voorafgaand aan het overleg in Brussel. "Iemand moet het monitoren, het embargo werkt niet vanzelf", aldus Borrell. De VN en de Afrikaanse Unie kunnen hier volgens hem ook een rol bij spelen.

Ook de mogelijkheid van inzet van troepen wordt besproken, zei de Tsjechische minister Tomas Petricek. "Laten we zien wat de ministers daarvan denken", aldus Borrell. Mocht er een vredesakkoord komen, dan is ondersteuning van de EU nodig, zei de Spanjaard.

Sophia, een missie tegen mensensmokkel op de Middellandse Zee, opereert sinds vorig voorjaar zonder marineschepen. Italië houdt de inzet van schepen tegen omdat afspraken over de verdeling van migranten over de EU uitblijven.

Terug naar boven