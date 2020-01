Buitenlandministers EU maandag bijeen over Libië-top

zondag 19 januari 2020 , 21:05

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP/DPA) - De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU komen maandagochtend in Brussel bijeen om te worden bijgepraat over de resultaten van de Libië-top in Berlijn. De Duitser Heiko Maas en de Spanjaard Josep Borrell, aanwezig namens de EU, zullen hun Europese collega's informeren.

De afgevaardigden van de landen en organisaties die op enige wijze betrokken zijn de burgeroorlog in Libië werden het zondag eens over de inachtneming en strengere bewaking van een VN-wapenembargo. Ze spraken tevens af een eind te maken aan de militaire steun voor de strijdende partijen. Borrell zal maandag mogelijk al voorstellen doen over hoe de EU kan helpen.

De buitenlandministers beraden zich maandag ook op het toenemende geweld in de Sahelregio in Afrika en op de spanningen in het Midden-Oosten na de liquidatie van een Iraanse generaal door de VS.

