Iran dreigt samenwerking met atoomagentschap te herzien

zondag 19 januari 2020 , 14:34

IRAN

TEHERAN (ANP/RTR) - Iran zal zijn samenwerking met het Internationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA) "serieus herzien" als het land te maken krijgt met "onrechtvaardige" maatregelen vanuit Europa. Dat zei Ali Larijani, de voorzitter van het Iraanse parlement zondag in een toespraak.

De parlementsvoorzitter reageert daarmee op een regeling uit de nucleaire deal met Iran uit 2015 die Frankrijk, Duitsland het Verenigd Koninkrijk en de EU vorige week in werking stelden. Die regeling is bedoeld voor klachten over naleving van de afspraken in de deal en kan ertoe leiden dat nieuwe sancties worden opgelegd.

Iran zegt zich niet langer gehouden te voelen aan het internationale atoomakkoord sinds de Verenigde Staten zich in 2018 eenzijdig terugtrokken en opnieuw economische sancties troffen tegen het land. Onder het akkoord uit 2015 beloofde Iran de nucleaire activiteiten terug te schroeven in ruil voor verlichting van sancties.

Het IAEA heeft bevestigd dat Iran de verrijking van uranium hervat heeft in de ondergrondse atoomfaciliteit in Fordow. De Amerikaanse president Donald Trump legde het land daarop nieuwe economische sancties op. De EU reageerde niet mee te gaan in die aanpak en sprak uit de nucleaire deal met Iran te willen redden, mits Teheran zich aan de afspraken houdt.

Terug naar boven