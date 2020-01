Harry en Meghan vullen opnieuw voorpagina's Britse kranten

zondag 19 januari 2020 , 9:29

LONDEN (ANP) - Geen harde brexit maar een harde megxit. Zo omschrijven de Britse kranten de uitkomst van het familieberaad binnen de koninklijke familie waarin werd besloten dat prins Harry en zijn vrouw Meghan niet meer aangesproken worden als zijne of hare koninklijke hoogheid.

Het nieuws domineert vrijwel alle zondagkranten. "Queen orders a hard megxit", kopt The Sunday Mirror en The Sunday Telegraph schrijft over "the hardest megxit possible". Niet alleen nemen de Sussexes afstand van hun koninklijke titels, ze betalen ook het geld voor de verbouwing van Frogmore Cottage terug, ontvangen straks geen overheidsgelden meer en Harry geeft zijn militaire posities op. Vooral dat laatste zien sommigen volgens The Telegraph als een harde straf: "De Sussexes hebben hun vrijheid, maar tegen welke prijs?"

The Sunday Times schrijft over een "historische" overeenkomst. "De verklaring van de koningin verhult de pijnlijke realiteit van het mogelijk langdurige vertrek van de Sussexes uit het Britse openbare leven". Ook The Observer komt met die conclusie. Hoewel Harry en Meghan min of meer zochten naar een manier om een 'halve' stap terug te doen is het volgens de krant meer dan dat.

