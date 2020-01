Twistende partijen op conferentie over Libië in Berlijn

zondag 19 januari 2020 , 1:00

LIBIË

BERLIJN (ANP) - Circa tien landen, internationale organisaties en de belangrijkste spelers in de burgeroorlog in Libië komen zondag in Berlijn bijeen in de hoop een wapenstilstand te bereiken en zicht op een vredesregeling te bieden. Niet alleen Libië is verscheurd door twisten, ook de andere deelnemers aan de conferentie steunen verschillende partijen in het conflict.

De voornaamste strijdende partijen in het Noord-Afrikaanse land zijn de militair sterk in de schoenen staande krijgsheer Khalifa Haftar en de leider van de zwakke door de VN erkende regering van Fayez al-Sarraj in Tripoli. Haftar is de man uit het oosten, maar zijn troepen bedreigen inmiddels ook Tripoli in het westen.

Het olierijke land is meer dan veertig keer zo groot als Nederland. Er wonen nog geen zeven miljoen mensen. Europa heeft geholpen dictator Muammar Kaddafi in 2011 ten val te brengen, maar lijkt nu een bijrol te spelen in het land dat een springplank is voor migranten die over zee naar de EU willen.

Bondskanselier Angela Merkel hoopt dat de conferentie de rol van de Europeanen sterkt en de beproefde Libische bevolking straks op zijn minst een periode van rust tegemoet kan zien.

