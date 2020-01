Verontruste Kamer naar Brussel voor info paspoorthandel

vrijdag 17 januari 2020 , 18:02

DEN HAAG (ANP) - Verontruste Kamerleden zijn naar de Europese Commissie in Brussel gestapt omdat zij meer informatie willen over de omstreden paspoorthandel in de Europese Unie. De verkoop van paspoorten door het ministaatje Malta is hun een doorn in het oog.

De politici van regeringspartijen CDA en D66 en oppositiepartijen SP en PvdA hadden eigenlijk gehoopt van de regering in Den Haag antwoorden te krijgen. Maar omdat die uitblijven, is besloten dan maar bij Brussel aan te kloppen.

De partijen benadrukken de grote gevaren door de paspoorthandel. Voor 900.000 euro levert Malta zo'n begeerd document aan iedereen die het maar kan betalen, van frauderende Russische miljardair tot spion en mensenhandelaar. Zij kunnen dan zonder belemmeringen door Europa reizen. "Als EU in zijn geheel ben je zo sterk als je zwakste schakel", aldus CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt.

De partijen dringen ook al maanden aan op een onderzoek naar de rol van de Groningse hoogleraar Kochenov bij de paspoortenhandel.

