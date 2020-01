EU-buitenlandchef: eventueel Europese troepen naar Libië

vrijdag 17 januari 2020 , 15:57

HAMBURG/STRAATSBURG (ANP) - De buitenlandchef van de Europese Unie, Josep Borrell, heeft kort voor een internationale conferentie over de situatie in Libië betoogd dat Europa zijn belangen desnoods met het sturen van troepen moet verdedigen. "Wij moeten onze belangen veel sterker behartigen, desnoods met robuuste middelen" zei de voormalige Spaanse minister van Buitenlandse Zaken tegen het Duitse weekblad Der Spiegel.

Eerder in de week riep Borrell in het Europees Parlement Europa op "eindelijk eens de taal van de macht te leren spreken". Sinds de door westerse mogendheden veroorzaakte val van dictator Muammar Kaddafi in 2011 heerst er chaos in het olierijke Libië. Het is een "springplank" voor illegale migratie naar de EU. Ondertussen proberen Egypte, Turkije en Rusland er militair voet aan wal te krijgen.

