Ondernemers willen nieuwe Europese China-strategie

donderdag 16 januari 2020 , 12:11

© Europese Unie, 2015

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie heeft een nieuw handelsverdrag met China nodig en ook een nieuwe strategie voor het Aziatische land, vinden ondernemers. Volgens de Europese koepel van ondernemersorganisaties Business Europe is de koers van China de laatste tijd duidelijk veranderd en is ingrijpen noodzakelijk om te voorkomen dat de "strategische autonomie" en de "economische soevereiniteit" van Europa in het geding komen.

De situatie in China verslechtert nu eerder dan dat die verbetert, is de indruk. Zo waarschuwen de ondernemers voor de toegenomen invloed van de Chinese communistische partij richting westerse bedrijven die actief zijn in China. Ook signaleren ze toegenomen risico’s ten aanzien van oneerlijke concurrentie en bijvoorbeeld gedwongen technologieoverdracht.

Terug naar boven