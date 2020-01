Onderzoek naar immuniteit Catalaanse Europarlementariërs

donderdag 16 januari 2020 , 11:13

Bron: WikiMedia/xenaia

STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Parlement gaat onderzoeken of de twee Catalaanse separatisten die als lid zijn toegelaten terecht parlementaire immuniteit genieten. De Spaanse autoriteiten hebben gevraagd deze status in te trekken om de vervolging in Spanje van het duo vanwege hun rol in het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum voort te zetten.

Het betreft de in 2017 naar België gevluchte Catalaanse ex-premier Carles Puigdemont en zijn oud-minister Toni Comín. Zij werden toegelaten tot het parlement na een uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Vicevoorzitter Ewa Kopacz van het EU-parlement meldde donderdag dat de commissie Juridische Zaken een advies gaat opstellen waar het voltallige parlement over zal stemmen.

Een derde Catalaan, Oriol Junqueras die vorig jaar ook tot Europarlementariër werd verkozen, is geschrapt als lid nadat het Spaanse hooggerechtshof had bepaald dat hij niet hoeft te worden vrijgelaten om zijn zetel in te nemen. In tegenstelling tot de andere twee is hij veroordeeld. Hij zit een straf van dertien jaar cel uit.

