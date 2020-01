Topambtenaar: stem winstbelasting internationaal af

donderdag 16 januari 2020 , 6:06

DEN HAAG (ANP) - Om te voorkomen dat landen elkaar proberen af te troeven met het laagste winstbelastingtarief, moeten hierover internationale afspraken worden gemaakt. Dat bepleit de hoogste ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in een opiniestuk in economenblad ESB.

Topambtenaar Maarten Camps hoopt op deze manier te voorkomen dat er een ‘race to the bottom’ plaatsvindt, waarbij landen grote bedrijven proberen te lokken met extreem lage belastingtarieven. Mochten landen niet tot een akkoord komen over deze bindende afspraken, dan zou een "verdergaand alternatief" zijn om winsten te belasten in landen waar de verkochte producten of diensten worden afgenomen.

Camps is de enige ambtenaar die op persoonlijke titel opiniestukken mag schrijven, eens per jaar in januari. De afgelopen jaren pleitte hij in zijn nieuwjaarsartikel onder meer voor een basisvoorziening voor zelfstandigen.

Naast afspraken over de winsttaks pleit de topambtenaar voor meer Europese samenwerking, vooral op het punt van innovatie. Om niet ten onder te gaan in de handelsoorlog tussen China en Amerika en om bestand te zijn tegen de macht van techreuzen moet Europa "gecoördineerd en assertief" optreden om nieuwe technologieën te kunnen bijbenen. Het Nederlandse techbeleid is nu nog te algemeen, en zou zich volgens Camps moeten richten op een beperkt aantal sleuteltheorieën.

Een assertievere Europese houding betekent ook dat lidstaten wat minder naar landsbelangen moeten kijken. "De zorg over de omvang van de EU-begroting lijkt groter dan de zorg over het toekomstige verdienvermogen van de EU", schrijft Camps.

