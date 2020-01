Brexitfeest bij Brits parlement mag doorgaan

woensdag 15 januari 2020 , 19:39

BREXIT

LONDEN (ANP) - Britse brexitfans mogen op het moment dat hun land uit de EU vertrekt een feest geven op het plein bij het parlement. De autoriteiten in Londen hebben daar in principe groen licht voor gegeven, bericht de BBC.

De groep Leave Means Leave (Vertrek Betekent Vertrek) organiseert het evenement op Parliament Square, dat op de avond van 31 januari wordt gehouden. Het Verenigd Koninkrijk verlaat dan naar verwachting om 23.00 uur plaatselijke tijd na tientallen jaren de EU.

Het is nog onduidelijk of ook de Big Ben zal luiden op het moment van de brexit. De toren met de beroemde klok wordt momenteel gerestaureerd. Dat betekent dat het mogelijk een half miljoen pond (ruim 584.000 euro) kost om de Big Ben voor een paar minuten in gebruik te nemen. Premier Boris Johnson heeft geopperd dat het geld via crowdfunding kan worden opgehaald.

Critici vinden dat al te "triomfantelijke" brexitfestiviteiten ongepast zijn. Lord Greaves van de pro-Europese Liberal Democrats beklemtoonde dinsdag in het parlement dat de brexit geen prettige gebeurtenis is voor de miljoenen EU-burgers in zijn land. Uitbundige feesten zouden de ervaring voor hen nog vervelender maken.

