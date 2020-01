Komende 10 jaar 220 miljoen uit transitiefonds voor overgang naar klimaatneutraal Nederland

woensdag 15 januari 2020 , 17:10

BRUSSEL (ANP) - Nederland kan aanspraak maken op 220 miljoen euro uit een fonds dat de Europese Commissie wil instellen om bij te dragen aan de overgang naar een klimaatneutrale economie. Dat blijkt uit een overzicht dat het ANP heeft ingezien.

De lidstaten moeten zich er nog over buigen. De commissie wil het transitiefonds, met een totale omvang van 7,5 miljard euro, aan de nieuwe Europese meerjarenbegroting toevoegen. Omdat onder meer Nederland geen voorstander is van een hogere begroting, is nog veel onzeker. De onderhandelingen verlopen erg stroef en voor een begrotingsakkoord is unanimiteit vereist.

Het transitiefonds is onderdeel van de ‘Green Deal’ die EU-commissaris Frans Timmermans moet gaan uitvoeren. Het kan bijvoorbeeld worden ingezet voor omscholing. Het is de bedoeling dat naast het fonds ook geld uit onder meer bestaande regionale fondsen en private investeringen wordt ingezet zodat EU-breed in totaal ruim 100 miljard euro wordt geïnvesteerd. Volgens de commissie kunnen in Nederland dan investeringen van in totaal 3,2 miljard mogelijk worden gemaakt.

Polen zou 2 miljard kunnen krijgen uit het zogeheten Fonds voor Rechtvaardige Transitie van 7,5 miljard, Duitsland 877 miljoen en België 64 miljoen. Tsjechië kan 581 miljoen toegekend krijgen en Bulgarije 458 miljoen. De verdeling is onder meer gebaseerd op de rijkdom, de mate van vervuilende industrie en afhankelijkheid van fossiele brandstoffen in een land. Polen is vanwege de kosten de enige lidstaat die het EU-doel om in 2050 netto geen CO2 uit te stoten nog niet heeft onderschreven.

Het fonds is maar een deel van de Green Deal, waarvoor de Europese Commissie de komende tien jaar om te beginnen 1000 miljard euro aan investeringen denkt los te kunnen weken. Het Europees Parlement stemde woensdag in met de plannen (482 tegen 136, met 95 onthoudingen), en pleitte tegelijkertijd voor scherpere ambities. Zo zou de CO2-reductie in 2030 al 55 procent moeten zijn vergeleken met 1990.

