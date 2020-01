Twee gevangen Catalaanse separatistenleiders even vrij

woensdag 15 januari 2020 , 14:09

Bron: © PDC

BARCELONA (ANP) - Twee separatistische Catalaanse politici die negen jaar cel hebben gekregen wegens hun rol bij een illegaal referendum in 2017, mogen twee dagen de gevangenis uit. Jordi Cuixart en Jordi Sánchez hebben voor het eerst verlof toegekend gekregen, meldden Spaanse media.

De Spaanse wet kent bepaalde veroordeelden, nadat ze een kwart van hun straf hebben uitgezeten, verlofdagen toe. In het geval van Sánchez en Cuixart, beiden leiders van radicale separatistische bewegingen, kan dat per jaar oplopen tot 36 'vrije dagen'.

De twee zijn veroordeeld in verband met hun rol bij de organisatie van een illegaal en chaotisch referendum. Daarmee wilden separatisten zich in oktober 2017 afscheiden van Spanje. Naar schatting 40 procent van de kiezers, bijna allemaal separatisten, stemde in het referendum. Dat leidde tot een slepende politieke crisis en grote economische schade.

Toenmalig Catalaans premier Carles Puigdemont vluchtte naar België en heeft begin deze week uiteindelijk een zetel in het Europees Parlement ingenomen. Zo hoopt hij uit handen van de Spaanse justitie te blijven.

