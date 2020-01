728 Nederlandse jongeren mogen gratis op reis door EU

woensdag 15 januari 2020 , 13:05

BRUSSEL (ANP) - 728 Nederlandse jongeren zijn geselecteerd voor een gratis (trein)reis door Europa van maximaal dertig dagen. Er hadden zich 3319 Nederlandse 18-jarigen aangemeld voor de vierde ronde van het zogenoemde DiscoverEU-programma, maakte de Europese Commissie bekend.

In totaal zijn er 20.000 tickets vergeven voor een reis tussen 1 april en 31 oktober 2020. Uit de hele EU kwamen er bijna 74.000 aanmeldingen in Brussel binnen. Om in aanmerking te komen voor het programma moeten de kandidaten vragen beantwoorden over Europa. DiscoverEU werd in juni 2018 gelanceerd op voorstel van het Europees Parlement. Al zo'n 50.000 jongeren hebben de kans gekregen om door Europa te reizen.

De reis mag naar maximaal vier landen voeren, in principe met de trein, maar soms ook per bus of boot. De commissie wil het programma uitbreiden en heeft voorgesteld er tot 2027 700 miljoen euro in te steken. Volgens de commissie vergroten de 18-jarigen door te reizen in de EU en jongeren uit andere landen te ontmoeten "hun intercultureel begrip, verbeteren ze hun talenkennis en krijgen ze meer zelfvertrouwen".

Bij de vorige drie ronden waren er 12.307 inschrijvingen uit Nederland, waarvan er 1651 werden gehonoreerd.

