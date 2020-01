Duitsland verdenkt ex-diplomaat van spionage voor China

woensdag 15 januari 2020 , 12:51

KARLSRUHE (ANP) - De Duitse justitie stelt een onderzoek in naar een voormalige EU-diplomaat uit Duitsland en twee werknemers van een bekend lobbybedrijf op verdenking van spionage voor China.

Volgens informatie van het Duitse weekblad Der Spiegel zouden de diplomaat en een medeverdachte privé- en zakelijke informatie hebben verstrekt aan het Chinese ministerie van Staatsveiligheid. De derde verdachte zou hier alleen mee hebben ingestemd.

In het kader van de zaak hebben politiemensen woensdag negen panden in Berlijn, Brussel, Baden-Württemberg en Beieren doorzocht. Het betrof de huizen en kantoren van de verdachten.

In zijn rol voor de EU bekleedde de diplomaat leidende posities in Brussel, later was hij EU-ambassadeur in verschillende landen. Hij beëindigde zijn carrière voor de EU in 2017 en trad toe tot een lobbybedrijf waar hij sindsdien voor heeft gewerkt. Hij zou in hetzelfde jaar informatie zijn gaan lekken naar China.

Hij zou ook de twee andere verdachten hebben gerekruteerd. Een van de twee zou naar China zijn gereisd voor een ontmoeting met een contactpersoon. Het betrokken lobbybedrijf heeft in het verleden grote Duitse bedrijven geadviseerd.

