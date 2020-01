Conferentie over toekomst Europese Unie vanaf mei

woensdag 15 januari 2020 , 11:12

STRAATSBURG (ANP) - Een twee jaar durende conferentie over de toekomst van de Europese Unie gaat op 9 mei (Europadag) van start. Vicevoorzitter van de Europese Commissie Dubravka Šuica (Democratie) kondigde dat woensdag aan in het Europees Parlement in Straatsburg.

De conferentie biedt een unieke kans om naar burgers te luisteren, hen bij Europa te betrekken en een langdurige vertrouwensband op te bouwen, aldus de Kroatische. Zij komt volgende week met een voorstel. Het idee voor de conferentie werd eerder al omarmd door commissievoorzitter Ursula von der Leyen. De manier waarop zij vorig jaar werd verkozen kreeg veel kritiek vanwege het hoge achterkamertjesgehalte.

Het parlement wil een leidende rol spelen in de conferentie, maar ook de lidstaten zullen zich laten gelden. Grote fracties zeggen de nadruk ook te leggen op luisteren naar Europeanen, waarna concrete voorstellen moeten volgen over hervorming van de EU. Het kan dan gaan over de rol van ‘Spitzenkandidaten’ (door het parlement naar voren geschoven kandidaten om de commissie te leiden) , maar ook over de mogelijkheid op buitenlandse politici te stemmen bij de Europese verkiezingen.

Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) toonde zich alvast sceptisch. Volgens hem trekken maar weinigen lessen uit de brexit. "De EU moet in die spiegel kijken. Voor zoiets als ‘transnationale kieslijsten’ loopt geen burger warm."

