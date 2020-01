'WTO moet strenger optreden tegen handelsverstorende subsidies'

dinsdag 14 januari 2020 , 19:45

WASHINGTON (ANP/Belga) - De Europese Unie, de Verenigde Staten en Japan willen dat er strenger wordt opgetreden tegen handelsverstorende subsidies. Dat hebben de economische machtsblokken in een verklaring aan Wereldhandelsorganisatie WTO gevraagd. De landen zullen de kwesties tijdens de komende WTO-vergadering in juni in Kazachstan aankaarten.

Volgens eurocommissaris Phil Hogan, de Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer en de Japanse minister Hiroshi Kajiyama moet de WTO haar lijst van verboden subsidies uitbreiden. De huidige lijst dekt volgens hen niet alle subsidies die markt- en handelsverstoringen in de hand werken

De WTO verbiedt momenteel twee soorten subsidies onvoorwaardelijk. De EU, de VS en Japan willen daar vier soorten subsidies aan toevoegen, zoals onbeperkte garanties en bijstand voor onvermogende bedrijven die geen geloofwaardig herstructureringsplan hebben.

Verder vinden de klagers dat de bewijslast omgekeerd moet worden bij zeer schadelijke en omvangrijke subsidies. Dan zouden de landen die de subsidies verstrekken moeten aantonen dat deze niet verstorend werken.

