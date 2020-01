Letse hoogste ambtenaar Europese Commissie

dinsdag 14 januari 2020 , 18:44

BRUSSEL/STRAATSBURG (ANP) - Ilze Juhansone (49) is per direct benoemd tot secretaris-generaal van de Europese Commissie. De oud-EU-ambassadeur van Letland was op interim-basis sinds november al de hoogste ambtelijke baas van het dagelijks EU-bestuur. Haar voorganger, de Duitser Martin Selmayr, vertrok toen naar Wenen.

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, geeft hoog op over de "zeer competente" Juhansone. De Duitse politica roemt "haar brede ervaring in de commissie, haar leiderschap en managementskills". Ilze Juhansone is de achtste secretaris-generaal van de Europese Commissie.

